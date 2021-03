Walter Queijeiro ya se posiciona como uno de los periodistas deportivos más reconocidos dentro de la televisión argentina, junto con Diego Latorre y Alejandro Fantino. El comunicador sabe cómo ganarse el apoyo de su público y por ende, el de sus colegas dentro de la profesión. Además de su labor televisiva en “Bendita TV”, el morocho realiza una exhaustiva labor en sus redes sociales. Un participante de «MasterChef Celebrity 2» lo apoyó en su nuevo proyecto y esto causó furor: «Un gran paso».

Hace poco, Queijeiro contó, a través de su cuenta oficial de Twitter que tendrá su primera experiencia como director técnico de fútbol: “Quiero contarles que voy a tener mi primera experiencia como DT. Voy a sumarme a la coordinación del Centro Oficial de Captación y Entrenamiento Racing Club (Quilmes). El objetivo es buscar y formar nuevos talentos del GBA para su incorporación a las Divisiones Inferiores”. Tras recibirse del curso oficial de AFTA en 2005, será su primera experiencia ejerciendo y lo hará ad honorem.

En este contexto, Fernando Carlos, actual concursante del certamen de cocina expresó su apoyo Walter Queijeiro: “Un gran paso, Walter querido. ¡Felicitaciones! Sé de tu pasión por la docencia. Te va a ir espectacular. ¡Con todo!”. El centro citado por el panelista se trata de un centro en Quilmes, con un convenio con Racing Club. El lugar está dirigido por Christian Naranjo. El mismo fue arquero de las inferiores de Racing. El periodista estará presente en las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011.

Fernando no es la única figura pública que ha halagado a Walter últimamente. Hace poco, la personalidad tuvo una entrevista en el programa radial “Hay una mañana”, conducido por Diego Moranzoni y Maggie Vigil. Una vez allí, Moranzoni aprovechó para recordar viejas anécdotas que vivió con la figura pública, cuando eran compañeros en “Antes del Mediodía” y no pudo evitar recalcar un detalle del carácter de su invitado.

“Has sido un gran consejero, él era la cordura y yo era la rebelión”, manifestó el conductor. A lo que Queijeiro contestó: “Hay una palabra que tiene mala prensa lamentablemente, los medios cada vez que yo lo digo en ‘Bendita TV’ me ponen la marcha, me tildan de loco… y es el orden… vos eras un tipo desordenado, generalmente el desorden… me voy a poner serio. La alegría está asociada al desorden, el ser distinto, la rebeldía está asociada al desorden y el desorden es muy malo. En ese momento eras un tipo desordenado y con hacer unos ajustes podías tener otros resultados y es lo que hiciste”.