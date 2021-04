“La euforia de la vacunación y las esperanzas de una restauración rápida se vieron mitigadas por una exclusiva ola”, afirma el informe últimamente anunciado.

Mediante un informe, el Financial Times situó a la Argentina entre los países a los que mucho más le va a costar volver como estaba económicante de la pandemia tras esta novedosa ola de contagios de coronavirus. Además de esto, fue crítico con el país por el retardado ritmo de vacunación.

El informe anunciado por el Financial Times explicó que el éxito de los países va a estar en de qué forma consigan supervisar el rebrote de casos de Covid-19. Así, apuntaron que esos que tengan economías mucho más desarrolladas no padecerán tanto y van a poder medrar en un corto tiempo.

“La economía global encara una aguda divergencia en lo que se refiere a perspectivas de desarrollo en múltiples zonas”, manifestó Eswar Prasad, economista y también miembro del Centro Brookings quien añadió: “La economía mundial se encara a perspectivas de desarrollo muy discordantes en las diferentes zonas, en tanto que se han ensombrecido las perspectivas de un veloz y traje resurgimiento tras un sombrío 2020”.

La actualización de los Índices de Rastreo de la Restauración Económica Mundial (TIGER) “revela fundamentos de optimismo sobre las perspectivas de desarrollo mundial, pero asimismo una renovada preocupación por los inconvenientes para una fuerte restauración”. “La euforia de la vacunación y las esperanzas de una restauración rápida y extendida se vieron mitigadas por una exclusiva ola de Covid-19, que recorre múltiples economías y pone en riesgo sus trayectorias de desarrollo”, añadió.

“Probablemente USA, China y la India sean las únicas economías esenciales (adjuntado con Indonesia y Corea del Sur) que superen los escenarios del PIB precedentes a la crisis del 19 a fines de 2021”, determinó el informe que se dio a comprender últimamente.

Hace solamente un par de semanas, el diario británico experto en economía y finanzas publicaba una nota encargada de Cristina Kirchner y su papel cada vez mayor en el Gobierno. “El reconocimiento de Alberto Fernández se ha resentido a lo largo de la pandemia de Covid-19. Pero los observadores comentan que la mayor amenaza para su control del poder procede de solo una persona: su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, aseguraba el informe.