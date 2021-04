El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, denunció hoy que “hace tres semanas” que no recibe “una sola dosis” de la vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. En este sentido, acusó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Axel Kicillof lo está dejando “afuera” del plan de vacunación. Además, atribuyó que esto también se debe a la “falta de planificación” por parte de la administración nacional.

En declaraciones en TN, Aiola precisó que en su municipio hay 5.197 personas (14% de la población en Chacabuco) vacunadas con la primera dosis de la vacuna anti Covid-19 y 1.145 (3%), con la segunda. Y cuestionó “el criterio de distribución”, que “al principio fue común en todos los municipios. Acá en una ciudad cercana de 6.000 habitantes, 650 dosis, y acá en Chacabuco, que tiene 55.000 habitantes, 650; y Vicente López, 650 dosis”, ejemplificó. “Para mí, con falta de planificación”, objetó.

Seguido de ello, manifestó: “Hoy hace tres semanas que no recibimos una sola dosis en nuestra ciudad y nos preocupa. Esta preocupación la comparto con muchos intendentes del interior (bonaerense), donde vemos que algunos hace dos semanas, otros tres y otros aún más. Esa preocupación la tratamos de hacer visible porque con los mecanismos naturales, como la Región Sanitaria, no hay certidumbre al respecto”, denunció.

“Los vecinos están esperando una respuesta y la respuesta la piden al municipio. Nosotros lo estamos mirando de afuera porque no nos están teniendo en cuenta para la vacunación. Pensamos que para luchar contra lo que viene, queremos ser parte de la solución y no del problema. Queremos que la vacunación llegue a todos los vecinos”, apeló el Aiola, al tiempo que afirmó haber consultado a Provincia “en repetidas oportunidades y no hay respuestas”. “Hay total incertidumbre al respecto y respuestas que no son concretas”, insistió.

A su vez, expresó preocupación en relación a que “los adultos mayores no estén vacunados y sí, por ejemplo, adultos jóvenes. Nos preocupa que los más vulnerables no estén vacunados”. “Por eso –agregó–, los intendentes queremos ser parte de la vacunación. Acá en Chacabuco y en todos los municipios tenemos equipos de vacunación que hace décadas vacunan a nuestra población e innecesariamente se crea una posta de vacunación provincial porque no se está vacunando”.

“No alcanza a ser algo político esto, pasa por una cuestión de falta de planificación. No está el rumbo claro. La ministra de Salud (Carla Vizzotti) ayer dijo que en los lugares donde la gente se contagia son las fiestas o reuniones sociales, no en las fábricas ni en escuelas, pero por otro lado te dicen que los empleados estatales tienen que trabajar por teletrabajo”, cuestionó Aiola.

El inconveniente con la distribución de vacunas no estaría ocurriendo solo en Chacabuco, pues, el jefe comunal explicó que también pasa en Olavarría, donde no se vacuna desde el 23 de marzo, en Magdalena, en Suipacha, Punta Alta, 9 de Julio y Lobos, todos distritos de Juntos por el Cambio. Ante ello, afirmó Aiola, “los intendentes de Juntos por el Cambio vamos a pedir una reunión al gobernador en las próximas horas para pedir explicaciones o que nos indiquen cuál es el camino a seguir. Porque en realidad en nuestros distritos no somos parte de la vacunación porque nos dejaron afuera”, sentenció.