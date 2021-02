El gobernador bonaerense de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, comunicó este mediodía que fue diagnosticado con coronavirus. El jefe municipal, mediante un vídeo en su cuenta de Twitter, solicitó «no aflojar» con el «tapaboca». «Les sugiero que se anoten para vacunarse y que se prosigan cuidando», añadió. El gobernador recibió un mensaje por la parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Este positivo coincidió con el de Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación.

«Hola estimados vecinos», empezó tuiteando el jefe municipal de Tres de Febrero. «Les cuento que esta mañana me reafirmaron que soy COVID positivo, estaré siguiendo todo desde casa y cuidando mi salud», continuó Diego Valenzuela en su cuenta de Twitter. «¡Un abrazo fuerte y gracias por los mensajes de acompañamiento!», concluyó el gobernador bonaerense. Además de esto, adjuntó un vídeo en el que comentó que está «en buen estado», si bien registró un «mal muscular» en las últimas horas.

«Desde el martes me acercamiento apartado en mi casa, pues tuve un contacto ajustado por un individuo de mi equipo que dio positivo de covid-19. Durante el día de ayer, los médicos me sugirieron (que me realice) el hisopado y el día de hoy tuve el resultado que es positivo», comentó el gobernador de Tres de Febrero. «Me acercamiento en buen estado, tengo un mal corporal, tuve fiebre el miércoles durante la noche, pero tomando todos y cada uno de los recaudos», ha dicho el jefe municipal en su cuenta de Twitter esta mañana.

«Estoy en contacto con el equipo municipal para todo cuanto sea esencial para estén bien, estemos bien», añadió el gobernador bonaerense. «Les sugiero que se anoten para vacunarse y que se prosigan cuidando, no aflojemos por favor con la compromiso, con el protocolo, con el tapabocas y con todo cuanto protege nuestra salud. Los voy a sostener informados, les dejo un abrazo grande», mantuvo Diego Valenzuela. Según apuntó, va a estar una semana mucho más en su casa cumpliendo el aislamiento.

Entre los mensajes recibidos está el del gobernador bonaerense. En su cuenta de Twitter, Axel Kicillof le deseó «una rápida restauración». «La vacunación avanza y cada vez falta menos para ganarle a la pandemia», añadió el gobernante provincial. «No dejemos de cuidarnos», añadió el gobernador. «Rápida restauración Diego», le escribió la miembro del congreso de los diputados de Juntos por el Cambio (JxC), Silvia Lospennato. «Fuerza», respondió Federico Pinedo en su cuenta de Twitter.