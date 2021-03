Juana Viale volvió a la televisión el sábado pasado en la noche para ponerse al frente de La noche de Mirtha. Más allá de las expectativas, la actriz sufrió un duro embate en el rating contra su rival, Andy Kusnetzoff. Sin embargo, como es habitual su programa dejó algunos momentos muy especiales.

En un momento de la charla con sus invitados, Juana reveló que hace algunos meses perdió el celular y decidió no reponerlo. “Yo les quiero contar que perdí mi celular hace tres meses. No quise comprarme otro”, contó la conductora, a la vez que expresó que desde su producción están al borde de un ataque de nervios por la decisión de la actriz de mantenerse parcialmente comunicada.

“Estás loca Juana, no sos humana”, replicó Darío Barassi, uno de los comensales . “¡Yo no podría!”, expresó, a la vez que el humorista dio detalles del uso que le da a su teléfono. “Me permite estar en varios lugares al mismo tiempo“. Sin embargo, el actor reconoció: “Te quema, ahora me siento mal. Angustia, ¡hola!”.

Durante el intercambio de palabras, Barassi levantó su teléfono y la cámara enfocó en primer plano. En ese momento, se pudo ver la hora en que se graba el ciclo de Viale que sale los sábados en la noche: 13:37. Aunque es sabido que el envío no es en vivo, sino grabado, lo que no se sabía es que Juana y sus invitados están almorzando durante el momento de la grabación.