La serie de televisin infantil de animacin estadounidense construída por Arlene Klasky, Gbor Csup, y Paul Germain para Nickelodeon regresa con todo a las pantallas. Rugrats o Aventuras en paales en ciertos pases de Hispanoamrica regresar este ao con nuevos captulos segn confirmo el estudio de animacin estadounidense dueo de sus derechos.

Rugrats pertence a los dibujos animados milésimas de segundo populares en el mundo entero y hemos listo con bastante precaución y orgullo esta novedosa versin”, indic Ramsey Naito, presidente del canal Nickelodeon, a lo largo de una presentacin de la novedosa versin de esta parte de diversión para inversores de su compañía, esto le dió la vuelta al planeta merced a las comunidades, mismas donde los individuos se enseñaron bastante conmovidos frente al hecho.

Mucha es la alegra de esos nostlgicos televidentes que gozaron de la serie Rugrats a lo largo de la dcada del 90 y principios del 2000. Los fanes no tienen la posibilidad de aguardar por ver las novedosas aventuras de Tommy, Carlitos, Angelica, Phil y Lil.

Adems, se confirm que tener las voces auténticos lo que supone el retorno de Y también.G. Daily (Tommy Pickles), Nancy Cartwright (Carlitos Finster), Cheryl Chase (Angelica Pickles), Cree Summer (Susie Carmichael) y Kath Soucie (Phil y Lil DeVille).

El xito de Nickelondeon regresa a través de la flamante interfaz de uso contínuo Paramount+. Exactamente el mismo tener nueve temporadas y cerca de 172 capítulos que se difundieron entre los aos 1991 y 2004, la serie original de “Rugrats” fue un enorme xito y dio pie a tres increbles pelculas: “The Rugrats Movie” de 1998, “Rugrats in Paris: The Movie” en el 2000 y “Rugrats Go Wild” en 2003.