Ayer se disputaron los partidos de ida por los octavos de final de la Champions League. Uno de esos cruces fue entre el PSG y el Barcelona, y el encuentro culminó con victoria del equipo francés por un apabullante 4 a 1. Allí, el jugador brasileño Neymar no pudo dar el presente debido a una lesión, no obstante su equipo pudo hacerse con la victoria y en vista a la alegría decidió publicar un tuit en donde elogió a todos sus compañeros, en especial al ex Boca Leo Paredes. “Un monstruo, crack”. Fue parte de su mensaje.

Es importante recordar que el argentino y el brasileño tienen una muy buena relación en el conjunto francés. Sin ir más lejos cuando Leo Paredes arribó a Francia, fue el mismo Neymar quien ayudó a su compatriota sudamericano a adaptarse al PSG lo más pronto posible. Realmente en el partido de ayer el volante central demostró un gran nivel y aún más confianza de la que viene teniendo desde hace algunas temporadas.

¿El mejor momento de su carrera?

Leo Paredes de 26 años debutó como profesional en el año 2010 es decir cuando aún era muy joven. Luego de cinco años con el Xeneize comenzaría un periodo en donde sería cedido a préstamo a distintas instituciones internacionales hasta arribar a la Roma en el 2014, quien en vista a sus buenos rendimientos compraría al jugador para el 2015. Confirmado un crecimiento futbolístico que venía teniendo desde hacía años.

Posteriormente llegaría al Zenit en el 2017 hasta finalmente arribar al PSG en el 2019. Allí intercambió partidos como titular y suplente durante un tiempo hasta a partir de la última temporada comenzar a ganarse definitivamente un puesto como un jugador clave en el equipo francés de cara a los partidos importantes. El anuncio de que el puesto de DT seria ocupado por su compatriota Mauricio Pochettino no hizo más que confirmar al volante en el once ideal del club.

Últimamente en vista a que su enorme calidad lo ha llevado incluso a ser convocado para la Selección Argentina, muchos hinchas de Boca sueñan con su regreso. Pero teniendo en cuenta que Leo Paredes es aun joven y que está posiblemente disfrutando del mejor momento de su carrera es ilógico pensar que dicho retorno será pronto. Aun así está claro que el surgido en el Xeneize debe tener deseos de volver a ponerse la camiseta del club, y aun si ese día está todavía muy lejos al menos tampoco es un sueño imposible.