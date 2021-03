Como una de las divas por excelencia de la Argentina, Moria Casán se ganó la invitación al programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, “PH, Podemos Hablar”. Allí, junto a Soledad Fandiño, se tornó como unas las protagonistas indiscutibles de la noche. En medio de diferentes preguntas, Casán hizo una fuerte confesión que impactó a todos: “Un papelón”. ¿Qué dijo?

La vedette compartió diferentes historias de su pasado, entre ellas la de un amante. Todo comenzó cuando el conductor le preguntó a los invitados si alguna vez enviaron imágenes subidas tono o mantuvieron chats calientes. En ese momento, la bailarina captó la atención de todos con una fuerte sugerente revelación. La One enfatizó que le parecía “un papelón mandar algo sexy” en esta época.

No obstante, acabó expresando que envió una carta a un amorío con un obsequio muy particular «en la época epistolar». “No era época de chat, sino del siglo pasado”, manifestó. Y agregó: “En la época en las que se mandaban notitas. La mandé a un chico con el que empezaba a tener un flirt bello pubiano cortadito chiquitito, con una cintita. Y le escribí ‘dentro de un rato vas a probar esto’”.

Lejos de quedarse ahí, Moria Casán vio necesario contar cómo había llevado a cabo la incrustación del regalo: “Lo pegué con cinta scotch para que quedara más prolijo”. Nadie podía creer lo que estaba pasando y, aún así la morocha aclaró: “Ahora ya me depilo toda. Antes tenía el bigotito tipo Chaplin”. Además de esta sorpresiva confesión, la empresaria argentina recordó a su marido actual.

“Sigo casada, pero sigo sin verlo y casi sin conocerlo. Desde la pandemia. Es mi marido simbólicamente. Nos casamos en Florencia. El mismo día que me invitó a comer, me pidió casamiento. Y a los 12 días me dice ‘¿vos te querés casar conmigo?’, y yo le digo ‘bueno’. Nos encontramos en Roma primero”, declaró la modelo. El hombre que marcó su vida casi sin haberse visto es Humberto Poidomani, artista plástico. ¿Habrá reencuentro?