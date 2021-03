Muy fuerte. Así fue lo que se pudo ver este jueves en América TV, en el programa que Antonio Laje conduce todas las mañanas. Luego de que Maia fuera encontrada con vida, el periodista hizo un descargo lleno de bronca, tristeza y angustia por lo que sucede en nuestro país. «La cantidad de chicos que hay en la indigencia y no escolarizados. Una vez que vos llegaste a la Casa de Gobierno, por más que no sea tu responsabilidad la gestión anterior, esto empieza a ser tu responsabilidad», afirmó.

«Y la verdad que escuchar al presidente, al ministro de Justicia, a los kirchneristas fundamentalistas, cuando se está reventado la Argentina, cuando la sociedad está partida en pedazos, cuando la tenés en el medio de la pobreza al 50% de la gente, la verdad es que da mucho asco, es asco la sensación. Primero te duele y después te da asco, un profundo asco escuchar a los políticos cuando deberían tener un único tema, que es de qué manera se salva a la Argentina de esta crisis», sostuvo.

«No es con un ministro que quiere ser abogado de Cristina Fernández. Si Cristina Fernández tiene que ir presa que vaya presa. Si Macri tiene que ir preso que vaya preso. No nos importa, en serio. Al común de la gente nos importa un carajo lo que les pase a Cristina Fernández, a Mauricio Macri o a quien fuera. Poné el nombre que quieras, no nos importa nada, absolutamente nada. Les importa a los fundamentalistas, lo que nos importa a nosotros, a los que nos rompemos el cul… todos los días trabajando y que tenemos la bendición de tener trabajo, porque en esta última, lamentable y pésimamente gestionada cuarentena, también quedó mucha más gente en el camino, es cómo hacemos para tener futuro en la Argentina», arremetió Antonio Laje.

«Cómo hacemos para no educar a nuestros hijos para que se vayan porque acá no hay futuro, lo único que nos importa es saber cómo hacemos para sacar a los chicos de la pobreza y que tengan un futuro y no un futuro de delincuencia. Es desesperante escucharlos, es desesperante escucharlos con su agenda de mierd… que no tiene nada que ver con la realidad.. Ojalá entendamos que lo único que va a salvar a esto es la educación», señaló.

«Ojalá que saquemos a los chicos de la villa, ojalá, porque el día que pase eso a ustedes no los votan ni los familiares, porque son un desastre gobernando. Ustedes que están ahora, los que estuvieron antes, los que estuvieron antes de antes, todos. Cuando vos estás educado exigís gobernantes mejores porque no te pueden engañar. El caso de Maia lamentablemente es un caso más, es una alegría, pero te fa una profundísima tristeza. Es de un profundo dolor, porque es la Argentina, mientras ustedes, políticos de cuarta, lo único que les interesa es ver cómo se salvan el cul… de la justicia y se llenan de plata», sentenció Laje.