Desde que terminó su participación en el Cantando 2020, el reality en el que participaron figuras como Cachete Sierra, Lizardo Ponce, Ángela Leiva y Esmeralda Mitre, Charlotte Caniggia desapareció del ojo mediático. No obstante, la modelo continúa mostrándose con frecuencia en las redes sociales, a las cuales hace unas horas hizo temblar con una selfie impactante.

En ese sentido, en la tarde del martes, Charlotte reapareció en las redes desde México. Luego de algunos días sin compartir imágenes, hace unas horas, la hija de Mariana Nannis enamoró a sus más de dos millones de seguidores con una foto que posteó a través de sus historias de Instagram, en la cual se la ve luciendo un top plateado y su largo cabello morocho suelto.

Recordemos que actualmente, la modelo se encuentra en México preparándose para formar parte de un programa. Con respecto a ello, Ángel de Brito reveló: «Entre esos ocho convocados que faltan confirmar (para La Academia 2021) está Charlotte Caniggia que está participando de un reality que se va a ver en un tiempito. Se llama Acapulco Shore, que es como un Gran Hermano de playas».

No obstante, días después, Ángel anunció finalmente que la influencer se encuentra confirmada para La Academia 2021, el nuevo formato que conducirá Marcelo Tinelli. Con respecto a ello, un seguidor del periodista quiso saber: «¿Cómo decís que le va a ir a Charlotte?». Por lo que, sin dudarlo, el mediático disparó: «No la arrobo porque me bloqueó la demente. ¡Me encanta Charlotte!».

Vale aclarar que, luego de la pelea que protagonizaron el año pasado, Charlotte se reencontrará con Pampita en la pista de La Academia, debido a que la modelo formará parte del jurado. En relación a ello, hace unos meses en diálogo con Jey Mammon, la influencer declaró: «En el corte le dije por atrás a Pampita que por favor yo no quería preguntarle nada y que no me la crucen. ¿Y qué hizo Pampita? ¡Me cruzó con Yanina! Yo me sentí re mal».