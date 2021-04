La conductora de «Cortá por Lozano«, Vero Lozano no solo es una de las más vistas por el público todas las tardes a través de la pantalla de Telefe. Sino que en el mundo virtual podríamos decir que es toda una influencer debido a que cuenta con gran cantidad de seguidores en su cuenta, con quienes siempre se mantiene en contacto. En las últimas horas, revolucionó las redes ¿Cuál fue el motivo?

La conductora del canal de las pelotitas mostró su último look de esta semana para el programa y no solo consiguió gran cantidad de Me Gusta, sino que además los internautas le dejaron muchísimos comentarios destacando su belleza, sensualidad y gran talento a la hora de conducir. ¿Qué usó Lozano en este viernes de Semana Santa? Un vestido pegado al cuerpo espectacular.

El mismo tenía un diseño muy creativo, lleno de flores, jugando en el fondo con los colores negro y rosa viejo. De esa manera el diseño de flores coloridas destacaba aún más. Los zapatos que eligió también eran de color negro y hacían juego con el estampado de su prenda principal. Para cerrar el outfit la conductora usó su pelo suelto, aportando un toque fresco a todo el look.

Como sabemos todas las tardes Vero vive una intensa lucha por el rating frente a Darío Barassi, el conductor de «100 argentinos dicen», programa que sale al aire de Canal Trece. Por lo general, sus números suelen mantenerse bastante parejos, por lo cual todos están atentos al rating hasta los últimos minutos al aire, ya que todo puede cambiar de un momento a otro dejando sumamente sorprendidos a ambos canales.

Si bien en las últimas semanas Lozano viene con una muy buena racha, la cual la lleva a liderar el ranking de lo más visto, en la jornada de ayer logró preocupar a todo El Trece con esta situación debido a que por primera vez en mucho tiempo Darío quedó con un nivel de audiencia mucho más bajo que el de Vero. ¿Qué medidas tomará para dar vuelta esta situación? ¿Podrá ocupar el primer lugar pronto?