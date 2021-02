En “Ruleta Rusa”, el software de radio de “Rock & Pop”, Nancy Pazos examinó el futuro de la Argentina al lado de un economista, Daniel Artana. La amiga de Florencia Peña y Paulo Kablan relató que la actividad económica había bajado un 10% en el 2020. En un comienzo, pensó que era un porcentaje bajo, pero el profesional explicó: “Es una caída colosal. Hubo un desplome fenomenal y después una restauración en ciertos ámbitos”.

Otros países de todo el mundo no habían tenido un resultado tan malo. Sin embargo, ciertos habían predecido que iba a llegar a un 12%, lo que al final no ocurrió. No obstante, opinó: “Nos encontramos peor que Chile y Brasil”. La mejora se iba dando poco a poco, dado a que la pandemia proseguía complicando la situación. “Las ocupaciones de recreación y turismo siguen muy golpeadas”, aseguró.

Pazos le lanzó una pregunta con en comparación con acuerdo con el Fondo Capital En todo el mundo: “¿Está mal puesta la expectativa ahí?”. El otro manifestó que se debía solucionar obligadamente gracias a su vencimiento. “A la Argentina asimismo le queda la deuda con el Club de París y después hay que abonar la del FMI. Son unos cinco mil millones y el año próximo unos dieciocho”, relató.

“¿ de qué manera calificaría el acuerdo que logró el último gobierno? ¿Fue verdaderamente algo histórico?”, lo interogó la conductora. Artana mantuvo que el país ahora tenía números colorados desde la administración de Cristina Fernández de Kirchner. “Los últimos hicieron poco para resolverlo. Si la situación fiscal estuvo balanceada, no tendríamos un inconveniente de esta forma”, mentó.

“Siempre y en todo momento hubo déficit, por lo que la deuda va a medrar”, observó. Finalmente, Nancy deseó comprender qué le depararía a la Argentina en los próximos meses: “¿Nos encontramos en condiciones de comenzar a salir?”. Para el economista, era conveniente el incremento de los valores y que no redujo la producción en el campo. “Es un ingreso de fondos esencial para el Estado, una inyección de plata”, aseveró.