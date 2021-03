«Fantino a la Tarde» el magazine que conduce Alejandro Fantino todas y cada una de las tardes por medio de América televisión en muchas ocasiones tiene debates picantes sobre los temas que mucho más afectan a la sociedad de la cual formamos parte en la actualidad. A lo largo de entre las últimas emisiones se charló de las cuotas alimenticias como centro de enfrentamiento y entre las panelistas de Alejandro compartió su trágica experiencia que dejó a todos con la boca abierta.

Hablamos de Fernanda Carbonell, quien expuso en directo todas y cada una de las adversidades por las que debió pasar años atrás después de separarse del padre de sus hijos. «Te daré el ejemplo de una de tus compañeras que la tenés al costado y mirá tiene los ojos llenos de lágrimas», empezó diciendo Marcela Tauro mientras que discutía algunas cuestiones con otro de sus compañeros. Así, le dio paso a Fernanda a fin de que contara su crónica.

«La pasé mal , por el hecho de que hubo un montón de años que como debía cuidar de mis chicos no podía hallar trabajo. ¿Quién se iba a quedar con los chicos a las 7 o 8 de la mañana? ¿Y sabés lo que era proceder a llevar a cabo la cola? Como todas y cada una de las mamás, era humillante. Llegar, estar realizando una hora la cola, la fila y vos veía que daban unos maguitos. Y llegabas vos, a la fila del Banco Nación que está en la esquina de Uruguay y no sé que otra. Y te solicitaban DNI y afirmaban: No depositó, el que prosigue», empezó contando Carbonell.

«¿Y cuál era la explicación que te daban de por qué razón no depositaba?», deseó entender una de sus compañeras. «Pues no deseaba poner. Entonces vos salías de ahí, llamabas al letrado…», siguió diciendo Fernanda, abriendo aún mucho más el enfrentamiento entre sus compañeros. El tema, logró que Fantino realizara una encuesta en las comunidades y inmediatamente ocasionó escandalo en el planeta virtual ya que es una problemática esencial en este país.

Muchas mujeres compartieron su crónica con el software y el conductor no podía pensar las distintas cuestiones que le tocaron leer. Como entendemos, esta clase de diálogo con el público es frecuente, en tanto que a través de Twitter en todo momento la producción del período le da paso a los navegantes para opinar sobre los temas que se están discutiendo en directo por todos y cada uno de los pertenecientes del período.