Fue realmente fuertísimo. Este domingo Juana Viale regresó a la pantalla de Canal Trece para seguir reemplazando a su abuela, Mirtha Legrand, en los clásicos almuerzos que lleva adelante desde hace más de 50 años. Uno de los invitados más picantes fue nada más y nada menos que Ulises Bueno, quien delante de todos, habló de cómo pudo salir adelante de sus adicciones y generó conmoción.

«A mí el problema con las adicciones me agarró a los 19 años. Yo estaba muy cuidado por mi hermano y su entorno, pero se veía. En el ambiente de la noche se ven cosas raras, pero a mí no me gustaba, no me atraía. Hasta que una noche mi mamá me dijo algunas cosas que no me cayeron bien, me fui de mi casa, me emborraché y una persona x me dijo que no podía llegar así a mi casa, me ofreció y así empezó el consumo», contó.

«Estuve mucho tiempo consumiendo, mucho tiempo. Me refugiaba así para tomar coraje. Después se volvió una enfermedad muy peligrosa, incontrolable. Era un consumo de todos los días, sin eso no me levantaba de la cama, me desgastaba tanto que no comía durante tres o cuatro días. Pesaba 66 kilos. En el camino fue padre y no tuve ni el coraje ni tampoco me sentía como padre», afirmó Ulises Bueno delante de Juana Viale.

«Estaba muy involucrado con el consumo y ni cuenta me di cuenta. Estuve 17 años consumiendo. Yo me empecé a rehabilitar para poder estar con mi hija. Un día me hice un estudio para ver cómo estaba mi cerebro y salieron algunas manchas, algo avanzado para la edad que tengo. Se consumieron partes oseas del cráneo, muy peligroso. Corría un riesgo importante de vida», señaló.

«Tenés que tener un motivo. El tratamiento que más me ayudó fue el amor, sinceramente. Sin ningún tipo de químicos para el cuerpo… Yo le prometí a mi hija que la iba a llevar a Disney y ella me dijo que no, que quería que la vaya a ver jugar al jockey. Eso me mató, porque uno quiero complacerlos con cosas materiales y lo que quieren es afecto», sentenció el reconocido cantante de cuarteto.