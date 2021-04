De la misma otras celebridades como Juanse, Fernando Carlos, CAE o Flavia Palmiero, Sol Pérez quedó eliminada de «MasterChef Celebrity«. Antes de dejar el certamen, Sol inició una guerra contra una de sus compañeras, Dani La Chepi. En diálogo con «El Espectador», Sol desarmó a la influencer. «Una ofensa»: Sol Pérez respondió a la broma de Dani La Chepi en «MasterChef Celebrity».

Dani La Chepi se burló de Sol después de haberla tildado de competitiva. Tras esto, la conductora se defendió en «Flor de Equipo«, donde comentó que siempre y en todo momento había tenido una aceptable relación con su excompañera. Aun le prestó ropa para la presentación del programa. La Chepi volvió a cargar contra ella en televisión. Mencionó que Sol Pérez era falsa.

En una entrevista para «El Espectador», Sol ha dicho: «Me sorprendí. Pienso que lo que ha dicho fue pues trato de no enseñar tanto lo que me pasa. Vi como televidente el software y era extraño, ¿viste? Siempre y en todo momento tuve la mejor con ella, pero en el momento en que entró me cambió el nombre… Otra de las cosas que me sorprendió un montón, fue en el momento en que me logró broma», recalcó la conductora.

«No me molesta que me comenten competitiva, por el hecho de que soy re riguroso, pero no me agradó para nada la forma donde ella me imitó haciéndome broma. Hacerle broma a un individuo me semeja una ofensa. No corresponde, no va y no solo conmigo, sino más bien para con alguno. Pero bueno, ella va a saber de qué forma manejarse en la vida», añadió después.

«Yo pienso que el humor es algo realmente difícil de llevar a cabo. Yo puedo reírme de mí, pero no puedo realizar rechistes pues no es un campo que maneje. Para realizar humor primero hay que entender reírse de uno mismo», ha dicho. Sol Pérez dejó «MasterChef Celebrity» pero aún participa de la rivalidad opción alternativa, «After Hour«. Este viernes volverá a divertirse, en esta ocasión contra Fernando Carlos.