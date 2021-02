Tras prácticamente siete años de matrimonio la mediática pareja decidió ponerle punto y final a su relación sentimental. La resolución habría sido tomada primordialmente por Kim Kardashian. Hasta el día de hoy la relación entre los dos es amistosa y sostienen en común la iniciativa de preservar en resguardo a sus 4 hijos fruto de su amor: North, Chicago, Psalm y Saint.

Los inconvenientes maritales entre Kim y Kanye West se acrecentaron en los últimos meses, más que nada después de las verborrágicas afirmaciones privadas del estadounidense a lo largo de su campaña en búsqueda de la presidencia de los USA en el 2020.

En las últimas horas, una fuente próxima brindó información sobre las causas del divorcio de Kardashian y el rapero estadounidense al lugar Y también Entertaiment. Aparentemente no hay comunicación entre los dos personajes principales, salvo mediante ayudantes o abogados. Si bien, afirman que el intérprete de “Niggas in Paris” piensa ofrecer pelea por reconquistar a su mujer, más allá de que comprende la resolución que tomó.

Otra fuente señaló que entre las personajes principales de “Keeping Up with the Kardashians” está “finalmente triste, pero confía en su resolución” de divorciarse de , pero que sabe que es lo destacado para y su familia. “Se siente tal y como si estuviese divorciada desde hace unos meses”, compartió la fuente. “Pasó bastante tiempo y se siente aliviada de poder al final continuar adelante”. Amplió exactamente la misma persona.

Hasta el día de hoy, Kim Kardashian y Kanye West quieren comunicar la tenencia de sus hijos y con el tema de la división de recursos no habría inconveniente puesto que el matrimonio supuestamente tiene un convenio prenupcial. Tras procurar la reconciliación la empresaria de 40 años habría tomado la resolución del divorcio, tras no ver cambios en su pareja y haber dilucidado que han tomado diferentes caminos.