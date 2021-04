Sin duda, en las últimas semanas, More Rial se mostró mucho más activa que jamás en su cuenta de Instagram, en donde acostumbra comunicar su día a día con sus fieles. Con lo que en esta ocasión no fue de otro modo. En ese sentido, la mediática que trabajó al lado de figuras como Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Freddy Villarreal y Laura Bruni, logró tremer las redes con una polémica confesión: «Usted tiene la posibilidad de con todo».

Respecto a ello, hace unos días More resurgió en sus redes luciendo un configurado vestido negro, con un escote para el infarto y mucho más rubia que jamás. En ese contexto, de nuevo, la hija de Jorge Rial sorprendió a sus mucho más de un millón de seguidores con un inesperado sincericidio, en el que declaró: «No se deje bajar el ánimo, recuerde que usted tiene la posibilidad de con todo».

Sin embargo, lejos de las autofotos y las reiteradas indirectas, hace una semana More se mostró a flor de piel en sus redes por el natalicio de Francesco, el hijo que tiene fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. Con relación a ello, la joven posteó una fotografía del niño y, ahora, manifestó: «Contentos un par de años amor de mi vida. El día de hoy hace un par de años me hacías la mujer mas feliz de este planeta».

En esa línea, More continuó: «Llegaste lleno de luz y alegría. Hace un par de años me devolviste las ganas de combatir día a día por ser mejor y me enseñás de qué manera llevarlo a cabo, aprendemos juntos, nos queda un largo viaje por enfrente hijo, pero juntos y solo juntos vamos a poder conseguirlo. Te amo, tu felicidad está frente cualquier situación de esta vida, siempre y en todo momento serás prioridad para todo».

En ese sentido, por último, More sentenció con un emotivo mensaje para el niño: «Te amo locamente Fran, sos mi enorme amor y para toda la vida. Gracias por darme todo tu amor, tan sano y tan hermoso. Estoy orgullosa de tus logros, tus ganas de estudiar novedades todos y cada uno de los días. Mamá siempre y en todo momento estará junto a ti, sé feliz amor». Del mismo modo, Jorge y Romina Pereiro se sumaron a las felicidades desde sus comunidades.