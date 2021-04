Jimena Barón vivió una cuarentena agitada. Es que la cantante pasó gran parte del aislamiento junto a su expareja Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Momo. Sin embargo, de forma inesperada, la creadora de «La Cobra» se fue del domicilio del futbolista y blanqueó su relación con Guillermo Tucu López, actor y presentador de televisión. Sin embargo, horas atrás, ambos anunciaron la ruptura, que sería definitiva.

Horas después de que Jimena lanzara su tema, denominado «Flor de involución», el exparticipante de «Corte y Confección Famosos» conversó con «Hay que ver» sobre su ruptura. «¿Cómo me voy a sorprender, si nos separamos hace un mes? La frase de que los novios le duran menos que un pote de queso untable me pareció divertida, aparte metió un chivo gratis», confesó.

En ese sentido, el periodista de «Hay que ver» indagó: «¿Que les pasó? Porque se los veía muy bien en serio». Muy sincero al respecto, el Tucu López respondió: «No pasó nada. Fue una relación que anduvo lindo, después no anduvo lindo y ya. Como cualquier relación o vínculo, no pasa nada. La pasamos bien, después no tanto y ya está».

Sin escatimar en sus declaraciones, el actor y presentador de televisión dejó en claro que la decisión la tomaron entre los dos. «La decisión fue mutua, decidimos que separarnos era la que iba. Aparte, Jime está en excelente momento, sacó un tema y está buenísimo. Está piola. Estamos separados hace un mes y no me pareció salir a decirlo, era al pedo», puntualizó el Tucu López.

«¿Para qué? ¿A quién le interesa? Sacó el tema, lo dijo, está el combo y ahora el foco está ahí. Yo no quería hablar porque no quería que sea noticia, lo importante es que ella está volviendo a su carrera», sumó después el Tucu López. Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de reconciliarse con Jimena Barón, el conductor fue contundente. «Yo nunca volví con una ex. Cuando cierro un vínculo ya está. Va por ese lado. Es eso», sentenció.