En las ltimas horas, Ivana Nadal gener revuelo en las redes sociales al brindar un controversial consejo sobre el uso del barbijo. Este jueves, desde su cuenta de Instagram, la modelo y expanelista public un video para intentar aclarar sus dichos.

“La nica realidad que existe es la que vos elegs vivir. Existe el Covid? S, como diez millones de enfermedades ms. Si te estn diciendo que el Covid te afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo. Qu penss que estn haciendo con el barbijo? Cul es la sensacin que te da ponerte un barbijo? No te ahogs? No sents cmo respirs aire caliente, cmo el dixido de carbono da vueltas adentro del barbijo y vos te lo mets para adentro y lo sacs? Es una locura!”, declaraba Nadal a travs de un video publicado en su cuenta de Instagram que se convirti en tendencia y gener revuelo en las redes sociales.

Este mircoles, ante la repercusin de sus dichos, la modelo y conductora public un video para explicar qu quiso decir. “Chicos en qu momento yo dije que el Covid no es una enfermedad, que no te mata? Ustedes me estn jodiendo?”, se pregunt en sus stories de Instagram.

Nadal volvi sobre sus conceptos y reafirm algunas ideas. “Solamente digo que si vos uss el barbijo taps tu sistema natural respiratorio, no dejs entrar el oxgeno que te da la Naturaleza. Lo que ests haciendo es vos mismo daar tu sistema inmunolgico, daar tus pulmones, de esta manera te agarra el Covid y te hace c”, sostuvo.

Nadal sostuvo que si bien fallecen personas a raz de la pandemia, es una enfermedad como tantas otras. “Yo no digo que no se muera gente por el Covid-19, te estoy alertando que te salves la vida liberando tus emociones para que te sientas bien, para que te des amor, para que fortalezcas tu sistema inmunolgico antes de que te agarre el Covid, entends?”, aclar.

Sobre el final de su explicacin, Nadal compar la letalidad de la Covid contra otra enfermedad tradicional. “El Covid es una enfermedad como muchas. Por qu no hacemos la cuenta de la gente que se muere por neumona en lugar de Covid? Es incomprobable, es incomprobable”, concluy.