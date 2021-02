Este viernes, el periodista y escritor Horacio Verbitsky fue poderosamente rechazado por recibir la vacuna para el coronavirus Covid-19 sin turno. En el contexto de lo que varios llaman “vacunación VIP”, y con fuertes cuestionamientos al Ministerio de Salud de la Nación que comanda Ginés González García, el conductor Roberto Navarro salió con los tapones de punta y decidió echar a Verbitisky de El Destape radio.

“Es una inmoralidad que con 50 mil fallecidos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro va a haber. Le hice comprender a Horacio Verbitsky que no proseguirá con sus columnas en El Destape radio“, expresó fulminante Navarro en su cuenta de Twitter.

Esta mañana Verbitsky contó que, después de llamar a González García, recibió ayer la primera dosis de la vacuna Sputnik V en nuestra sede del organismo sanitario en pleno microcentro porteño.

Verbitsky especificó en la radio: “Decidí vacunarme. Me puse a saber en dónde llevarlo a cabo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde bastante antes que fuera ministro. Me mencionó que debía ir al hospital Posadas. En el momento en que se encontraba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me mencionó que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna“. Además de esto, el periodista aseguró que tiene turno para la segunda dosis lo tiene el 12 de marzo.

Según trascendió, tras el escándalo generado por la novedad, el presidente Alberto Fernández habría convocado al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a su despacho para solicitarle que se comunicara con González García y le demandara la renuncia.