El gobernador de Vicente López, Jorge Macri, se sumó a las críticas contra el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud a través de el que han recibido una dosis de la Sputnik V gobernantes y allegados al exministro Ginés González García. En ese contexto, el Jefe comunal correspondiente a Juntos por el Cambio recalcó que el 3 de febrero adelantó “la utilización político de la vacunación” en la televisión.

“El 03/02 ahora anticipe la utilización político de la vacunación en @lanacionmas y el 11/02 asimismo lo dije en TN Central. #VacunatorioVIP”, apuntó Macri en su cuenta personal de Twitter. El gobernador asimismo compartió un comprendio de su alegato donde apuntó que en ese instante aún no tenía vacunas para el plantel médico de su concejo por eso mismo decidía no vacunarse.

En ese sentido, destacó: “ no me marcho a vacunar antes que un enfermero o un médico que está en una Unidad Coronaria, que está en el SAME, en la guarda lidiando con esta patología”. Entonces, en afirmaciones a TN, Macri mantuvo: “He tomado una resolución que es no vacunarme por el hecho de que todavía no conseguimos vacunar a todos y cada uno de los expertos de la salud”.

Además de esto, señaló que a inicios de febrero todavía no habían “recibido vacunas para todos y cada uno de los expertos de la salud”. Por eso mismo, reafirmó: “Con lo que me da la sensación de que me debo vacunar tras haber terminado con ese conjunto de peligro que está en el frente de guerra”. El viernes a lo largo del estallido del vacunatorio VIP, el gobernador de Vicente López asimismo efectuó un descargo.

“Un escándalo mucho más de una administración lamentable”

“El presidente @alferdez y el gobernador @kicillofok se llenaron la boca diciendo que priorizaban la vida de los argentinos. En este momento, de qué manera le van a argumentar a los próximos contagiados que no han recibido la vacuna siendo conjuntos de peligro. VERGUENZA!”, expresó. Y completó: “No solo emplean la vacuna como herramienta política, sino además de esto privilegian a los «amigos vip». Un escándalo mucho más de una administración lamentable”.