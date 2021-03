“Varias veces quise matarme”: fuerte conmoción por lo que se vivió en LAM. El programa que conduce Ángel de Brito, quien está acompañado de sus panelistas Cinthia Fernández, Yanina Latorre y Mariana Brey, entre otras, tiene toda la actualidad del mundo de la farándula. Y a veces tiene noticias impactantes como la de hoy.

Antes de tener el testimonio que soprendió a todos, el equipo se desquitó con las declaraciones escandalosas de Ivana Nadal contra el Covid. El conductor televisivo y las angelitas se mostraron muy tajantes con la novia de Bruno Siri, pero sobre todo Andrea Taboada, porque dijo que era “una idiota irresponsable” y que “le deberían supender la cuenta”.

Luego de esto, gracias a la invitación de Pía Shaw, Marcelo Süller, el hermano menor de Guido y Silvia, quien fue futbolista y director técnico, estuvo en el estudio de “Los Ángeles de la mañana”. Así las cosas, este contó el drama que le tocó vivir por el consumo de drogas y el tratamiento que está realizando para no volver a las adicciones.

“Cuando dejé de jugar al fútbol comencé a consumir drogas”, comentó el invitado, quien aseguró que “cuando me recuperé me encontré conmigo mismo y entendí muchas cosas que me habían pasado”. Después dijo una frase que se repite en muchas oportunidades, pero que es cierta: “La droga te lleva a la violencia”.

Así, expresó cómo es su día a día para la recuperación: Hace dos meses empecé este tratamiento a full, para dejar las drogas y me quedé sin amigos”. Después habló sobre sus padres y acerca de sus intentos de suicidio: No haberme despedido de mis padres me pone mal. Cuidé y despedí a mis padres consumiendo drogas. El hecho de que yo le ponía cocaína en el plato a mi madre no sucedió. Le robaba plata a mis padres y vendía cosas para comprar droga. Hace dos meses empecé este tratamiento a full, para dejar las drogas y me quedé sin amigos. Varias veces quise matarme por las drogas”.