Alex Caniggia pertence a las figuras públicas mucho más polémicas de la Argentina, al lado de su hermana Charlotte Caniggia. El mediático se las arregla para posicionarse siempre y en todo momento en el centro de todas y cada una de las miradas, así sea en su participación en el reality de cocina “MasterChef Celebrity 2” o por medio de sus comunidades. Esta vez, Caniggia protagonizó una situación de alta tensión con Germán Martitegui. ¿Fue una venganza?

Últimamente, el concursante había faltado al reality por un problema médico y a su vuelta se halló con un desafío para el que, según sus expresiones, aún no se encontraba listo. La consigna de la noche era hacer alfajores argentinos, siguiendo una receta al pie de letra, cosa que, hasta el día de hoy, Alexander jamás había hecho. “Yo las recetas no las leo. Leelas vos, es re jodido. Alta improvisación voy a tirar”, lanzó.

En el momento en que pasaron por su isla Germán Martitegui y Damián Betular, el último trató de guiarlo, pero Martitegui sentenció: “No se la leas, que lo lleve a cabo él”. “Desquiciado me va a regresar”, delimitó Betular. Al no proseguir literalmente las advertencias, Alex Caniggia no logró llevar a cabo un alfajor. Damián disparó: “Es horrible esto, Alexander, el dulce es una brea”. Por otra parte, Donato De Santis no se quedó atrás en su devolución: “Dale, porca pobreza”.

Sin embargo, el mucho más deslumbrante de todos fue Germán, quien se negó a evaluar el plato cocinado por el aspirante: “Yo no probaré esto”. No obstante, el hijo de Mariana Nannis decidió tomárselo con humor y ha dicho: “Los enormes en ocasiones tienen la posibilidad de fallar. Católico Ronaldo falla en los penales, Messi en el final del mundial falló. Lewis Hamilton puede chocar”. “Me chifla que lo tomes con humor”, expresó Betular. Frente al instante que se vivió en el reality, Alex pasó directo a la Gala de Supresión.

La actitud de Germán Martitegui frente a la creación de Caniggia, ¿podría ser una venganza? Cabe rememorar que la celebridad no pierde ocasión para burlarse del jurado, tanto en el período, como fuera de él. Recientemente, posteó una imagen al lado de él, donde manifestó caminando de página: ““ACÁ CON HITMAN EN UNA CHARLA AMENA… Y VOS BARATS SOPLAME LA QUE**!!!!!!!!!! #ELMÁSPIJ** (sic)”.