En una reciente entrevista en La Once Diez, Vero Lozano no ha podido eludir charlar del tema que la puso en el ojo de la tormenta ciertos meses atrás: su broma a Nicolás Wiñazki después de que reclamara, próximo del llanto, que deseaba saber a su sobrina recién natural de plena cuarentena. Leal a su estilo se expresó sobre lo que ocurrió.

“Lo que pasó con Nico tuvo secuelas: la multitud que se sintió identificada con lo que decía me odió. Me afirmaron que era indiferente, que no tengo familiares… Pero a todo hay que ponerle un contexto: era el principio de la pandemia, estábamos todos muy sensibles”, apuntó. “En ese instante, tocabas el picaporte y no sabías si te ibas a fallecer”, añadió.

“Francamente, no tengo nada contra ”, recalcó. “No me crucé ni charlé con . Lo que hice fue muy jocoso para muchos y para otros fui una tonta absoluta. Fue algo que ha dicho , pero si lo hubiese dicho otra persona, hubiera reaccionado igual. Fue algo muy chiquito, pero como de batifondo está la grieta… Sencillamente eso, no fue nada contra . Me pareció, sí, un sonso diciendo eso, pero no fue mi intención burlarme. Representaba lo que varios ciudadanos pensaban, que ‘hay que aguantársela’. Que manden una fotografía por WhatsApp y listo”, expresó.

Además de esto, asimismo charló sobre su período en la televisión argentina que cumplió 1000 programas al aire. “Los equipos se marchan renovando año a año. En eso, la televisión es muy despiadado. Aun, los contratos de los conductores son por un año, pero si por mes el software no marcha, te informan y fuiste. Es desgastante, pero es lo que uno escoge y aceptás las reglas de juego”, apuntó.

Diego Ramos pertence a las últimas incorporaciones del panel y se mostró muy acorde con su desempeño en el período de Telefe. “Estoy chocha con , pero no sé si se quedará o se marcha a finalizar yendo al nuevo programa de Jorge Rial. le dejé a Diego la resolución en sus manos. Que decida lo que desee. Le dije que soy feliz si se queda, pero que no me agrada condicionar al otro”, contó.