Este lunes, Verónica Ojeda logró un móvil inteligente para Los ángeles de la mañana (eltrece) y descubrió inopinados datos de su relación con Diego Maradona.

Tras aclarar que siempre y en todo momento insistió en internar a Diego en la clínica Avril tras la operación, la ex- pareja del Diez descubrió un emocionante episodio que vivió al lado de . “Lo he visto tomar alcohol y consumir mariguana, absolutamente nadie me lo contó. Son cosas que viví. Rápidamente sujeté al nene y me fui. Lo que hice fue llamar a quienes lo estaban representando (en referencia a Matías Morla y su hermana Vanesa) y les solicité que saquen a esa gente. Fue un instante realmente triste para mí, ver mariguana en la mesa de luz tras su pelea con las drogas fue fuerte y lamentable”, contó conmovida Ojeda.

Entonces, apunto contundente contra el ambiente que viene dentro por Charly (el primo de Rocío Oliva) y la multitud de seguridad. “Charly era el que se encontraba ahí y el que le daba alcohol. En este momento está prófugo. Matías me mencionó que no podía realizar nada, que había hablado con las hermanas de Diego para contarles y que era el letrado y no podía llevar a cabo nada”, especificó.

Sobre el día de la trágica muerte de Maradona, Ojeda expresó abatida: “Primero me llamó Jorge Rial por teléfono. Me preguntó si había hablado con Diego. Me mencionó que lo llame. Llamé pero no me respondió, conque llamé a Maxi que tampoco me respondió, y después a Vanesa (Morla). Me mencionó que se descompuso, que se encontraba mal y que vaya para Tigre. En el sendero me entero por la radio que Diego había fallecido. No comprendía nada. En el momento en que llegué ahora estaban todos. Dieguito se me puso a plañir de una forma. Fue algo horrible. no lo dejé ingresar a la vivienda por el hecho de que no sabía con qué me iba a localizar. Lo dejé en la camioneta con la psicopedagoga y entré . Ahora se encontraba la policía, los médicos llegaron después. La fiscal me mencionó que era mi resolución que Dieguito lo despida a su papá pero decidí que no pues no era sensato que lo vea si”.

Entonces confesó que sí entró a despedirse. “Lo saludé. Le dije gracias por darme el hijo fantástico que me dio y que lo deseo bastante. En este momento es el día a día con Dieguito. Me pregunta por qué razón los médicos no salvaron a su papá. ¿Qué le puedo mencionar? Es durísimo. Lo fueron apagando poco a poco”, manifestó entre lágrimas.

Entre los instantes mucho más intensos del móvil inteligente que brindó Ojeda sucedió en el momento en que descubrió: “Estuve múltiples ocasiones embarazada de Diego”. Tras garantizar que siempre y en todo momento tuvo varios inconvenientes en sus embarazos, Verónica confesó: “En el último embarazo hice un ADN con Dieguito y Don Diego pues no me pensaban que fuera de Diego. Era una niña. nos habíamos visto en el momento en que regreso de Dubai, nos habíamos reconciliado. El se había peleado con (Rocío) Oliva. todavía tenía sentimientos, deseaba recobrar la familia, esto fue hace siete años . Hasta el momento en que me percaté que no deseaba eso para mi vida y proseguí mi rumbo”.

Y completó: “Tengo varios inconvenientes para quedar embarazada; los pierdo. De ahí que con Dieguito a los cinco meses debí llevar a cabo reposo absoluto y nació prematuro. En la actualidad si deseo quedar embarazada debo llevar a cabo régimen”.