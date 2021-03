“Qué temor la coalición Ojeda/Luque. No comprendo como su pareja está ahí acreditando un audio donde lo banca y nos hace mierda a nosotras. Lo único que puedo aclarar es que como afirma que nos conoce, nosotras asimismo a . No hay audios ni arreglos nuestros con Luque”, fue el mensaje que publicó Dalma Maradona en su cuenta de Twitter para despegarse de los recientes audios que se filtraron, en esta ocasión de Verónica Ojeda con Leopoldo Luque.

Minutos después, la ex- pareja de Diego Maradona salió a defenderse y a denegar cualquier género de coalición con el médico que en los últimos tiempos atendió al Diez. Además de esto, sin nombrar a Dalma, pero apuntando tácitamente a , mencionó que jamás fue a conocer a su papá.

“Los audios que vos promocionas fueron antes del fallecimiento de Diego donde todos creíamos en sus médicos. Como jamás fuiste a verlo, obviamente jamás van a existir audios tuyos. Si en algún momento hubieses ido a cuidarlo, indudablemente hablarías menos y estarías pidiendo perdón”, disparó sin filtro la mamá de Dieguito Fernando.

Tengamos en cuenta que en los audios que se propagaron ayer en Intrusos, Ojeda charla de Dalma y Giannina, si bien en ningún instante las relata. “Te contaré una boludez que me dio mucha bronca. Sé que no es esencial por el hecho de que a mí lo que me importa es la salud de Diego. ¿Viste que subí esa fotografía con ? Lo cierto es que se lo ve bello, y vos sabés el ahínco que hice para sacarlo adelante. El tipo se moría si no le metíamos un poquito de garra “, empezó a mencionarle Luque a Ojeda, en una charla que sostuvieron días tras la operación de Maradona.

En el próximo audio, la mamá del menor de los Maradona responde: “Que se vayan a freír churros. en este momento la primera cosa que hago en el momento en que llego le meto una fotografía con Dieguito y Lola. ‘Bienvenido, papᒠy que se vayan a la mierda ¿Me dirán algo? Que se vayan a cagar. ¿Qué se opínan? Esa fotografía era, era importante y precisa, a fin de que vean en la actualidad de qué manera está Diego”.

Entonces, el médico cuenta que a Dalma no le agradó que compartiese una fotografía con el ídolo y que le solicitó que no lo expusiera. Sin vueltas, Ojeda la recomienda: “Dejalas, Leo. Dejalas que se mueran con su veneno. las conozco y sé de qué manera se manejan y sé de qué forma hacen y desarman”. “Lo que no se debe exponerlo es en el momento en que el tipo está mal, que la multitud lo vea mal. ¿Pero qué mucho más hermoso que esa restauración? Nada, te lo deseaba contar por el hecho de que te creo amiga”, concluyó Luque.