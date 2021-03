Este lunes se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Sofía Sarkany, la hija del reconocido diseñador de moda Ricky Sarkany. La joven padecía cáncer, había sido madre la semana pasada, luego sufrió una descompostura que obligó a internarla en una clínica de Florida. Mientras su estado era aún crítico, la periodista Susana Roccasalvo informó erróneamente en su programa que ya había fallecido, generando el repudio de Ángel de Brito y otros colegas.

El sábado por la noche, en el cierre del programa “Implacables” que conduce Roccasalvo por El Nueve, la periodista lanzó la noticia al aire, 24 horas antes de que se produzca efectivamente el deceso. “Noticia pésima, terrible”, había dicho la conductora. “Sobre todo porque todos nos vamos a morir, pero cuando es una chica tan joven. Hoy, hace horas, falleció Sofía Sarkany, la hija de Ricky Sarkany”, anunciaba.

La noticia se volvió viral, y rápidamente varios comunicadores salieron a desmentirla. A través de Twitter, una usuaria escribió: “Hasta qué Ángel de Brito no confime o desmienta lo de Sofía Sarkany, no creo nada… Acá entierran a todos sin chequear nada”. A lo que el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” respondió compartiendo su mensaje y asegurando: “No es cierto. Lamentable”.

En las últimas horas, la propia Roccasalvo salió a reconocer su error y a pedir disculpas a la familia Sarkany. “La muerte de un hijo no tiene nombre y yo he sido sumamente respetuosa siempre. Acá se habla cada vez que la familia lo hace público. Lamento mucho esta mancha en mi carrera”, afirmó la periodista. “Maldito sea el momento en que lo leí y lo dije. Yo no soy de leer mucho el celular mientras estoy al aire porque me pierdo entre lo que me dicen y lo que leo. Me tengo que hacer cargo de lo que hice, involuntariamente, y deslindo totalmente a mi producción”, afirmó.

Así como el error de Roccasalvo rápidamente se replicó en muchos lugares, también lo hizo luego su descargo. De Brito compartió en su cuenta de Twitter la explicación y el pedido de disculpas de su colega y destacó su actitud: “Excelente que Susana Roccasalvo haya pedido disculpas. Vi a otros hacerse los tontos después de anunciar una falsa muerte”, afirmó. Lamentablemente, este lunes por la mañana finalmente falleció Sofía.