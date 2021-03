Vicky Xipolitakis, de la misma otras figuras como Claudia Villafañe, Sofía Pachano, Boy Olmi o Rocío Marengo, fue una parte de la primera temporada de «MasterChef Celebrity«. Ahora mismo, Vicky es co-conductora de «Minuto para Ganar«, programa de diversión de Telefe. Vicky Xipolitakis mostró sus tatuajes y sorprendió a Marley con su crónica.

La vedette le mostró al conductor sus inscripciones en la piel. Vicky tiene 2 tatuajes. Uno en un pie y otro en la espalda. El tatuaje en su pie es afín a un rosario. «Pienso que es la cruz de la vida. El tatuador me mencionó que es lo destacado para estar cuidada, para estar bella. Es un rosario para pisar fuerte y resguardarme», explicó Vicky al conductor del programa.

«Como aquí, que tengo 2 alas de ángel. Esas son para proteger mi espalda», contó. Días atrás, Vicky Xipolitakis recibió a Germán Martitegui en el software. El chef no ha podido pensar la sorpresa que la griega le había listo. Tenía un tatuaje con su cara en una pierna. Claro que tenía que ver con un tatuaje falso. El público y el jurado reventaron al verlo.

Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui fueron a un particular del espectáculo. Y Vicky les ha dicho: «Son mis profes, los chefs y están todos en mi corazón. Me late el corazón. siempre y en todo momento han quedado en mi corazón y en mi piel y jamás mucho más me los saqué. Aquí está mi demostración». Se levantó el vestido y mostró la cara de Germán en su pierna.

«¿Vos me extrañaste?», le preguntó al chef después. «Te extraño, te extraño», respondió . Tras esto, Germán se relajó y comentó: «Debo decir que Vicky fue la primera en sacarme una sonrisa. Ni bien me aproximé a . Y verdaderamente cambió toda la temporada. Conque, muchas gracias», le ha dicho a la exparticipante de «MasterChef Celebrity«.