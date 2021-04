Viviana Canosa se refirió en su programa Viviana con vos (A24) a la manifestación de este miércoles frente al Ministerio de Educación. La conductora entrevistó a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, quien afirmó: “Hay un millón de chicos que quedaron fuera de la escuela”.

“Esto es una locura, yo no lo voy a avalar; mi pelea con el Presidente nace el día que yo empiezo a mandar comida a La Matanza”, reveló la periodista sobre su encono con Alberto Fernández. Luego, Canosa contó que el año pasado conoció a Belliboni, y a través del dirigente conoció a una persona que llevaba adelante la organización de varios comedores infantiles. “Yo me comprometí porque vi llorar a esta mujer en plena pandemia porque no tenían qué comer un montón de chicos”, expresó.

La conductora apeló a la ayuda de varios “amigos empresarios” para llevar adelante la mencionada acción solidaria. “Empezamos a poner plata y cuando está llegando la comida, no me la dejan entrar los punteros; ahí lo llamo a el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que no sabía qué hacer”, agregó.

Retomando el tema de la manifestación en el Ministerio de Educación, la comunicadora enfatizó: “Esto es violencia, por supuesto, pero la violencia más profunda es ver que un chico no pueda ir al colegio”. Y luego lanzó una estremecedora advertencia: “Así estamos. Y prepárense porque esto no es nada, esto recién empieza”.

Y finalizó categórica: “Que los chicos no coman, el paco, el alcohol, el caso de la niña M, eso es violencia. Yo no puedo irme a la cama con una hija que durmió, que la bañé, que comió, que va al colegio, que tiene una cama caliente y que vea que estos pibes no pueden ni comer ni ir a la escuela; esa es la violencia más profunda”.