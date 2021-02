Viviana Cana comienza su nuevo programa este lunes a las 18, en A24. En este contexto, fue convidada a Intratables (América) para charlar sobre este nuevo desafío.

“Soy libre. La primera cosa que pregunté fue si había listas negras, gente a la que no podes traer, ni charlar. no opero. Para mi es bien difícil decir algo que no siento o no deseo”, contó Cana a Fabián Doman.

“Me divorcié hace tres años y recién hace seis meses estoy dispuesta para enamorarme nuevamente. En el momento en que tenés un hijo es diferente. Antes me apartaba, padecía y siempre y en todo momento un clavo me sacaba otro clavo. En este momento no. No te afirmaría que no creo en el cariño pero estoy de este modo. Le tengo temor a los hombres. No deseo padecer mucho más por amor”, contó Cana con relación a su historia personal y además de esto aclaró que jamás le interesó el dinero en los hombres.

En ese marco, Cana se refirió a los comentarios de romance con Alberto Fernández: “Tengo tan buenos convidados en mis programas por el hecho de que los llamo . Y después me fumo que me ideen romances. Los persigo, los enloquezco, los llamo después. Soy productora de alma”.

Acto seguido, Cana lanzó: “¿Querés que te tire una primicia? Va a hacer un mes me llamó para verme y para almorzar en Olivos. Me solicitó perdón. Y asimismo… aproveché para continuar mi juego. Por el hecho de que me sentí completamente desilusionada. Lo mismo hubiese dicho de Macri. Y mirá que he dicho cosas de Macri. A mi jamás absolutamente nadie me llamó de este modo me atemoricé”. Además de esto amplió: “Vos pensás que para mi era simple ingresar al canal tras eso. Que comenten: ‘ sale con el presidente’. Pues no soy eso. me hice sola. Pongamos en contexto: cuarentena, angustia, mal ”.

Entonces repasó de qué forma fue el enfrentamiento. ” ayudo a comedores de La Matanza hace unos años. No lo cuento. En medio de una cuarentena la multitud de La Matanza que no le llega la comida. Le mando un mensaje al presidente. Lo aclaré en el almuerzo. Comencé a decirlo. Junte 2 palos de amigos hombres de negocios. Les mando 2 palos de comida. Y me llama esta mujer, no daré su nombre, y me afirma: ‘Tengo un inconveniente colosal: los punteros no me dejan ingresar la comida, me la van a afanar. Entonces me ha dicho: ‘Hacé lo que tenés que realizar y no te misiones en lo que no tienes idea’. En ese tono, Alberto Fernández, presidente. , humilde periodista. Ahí me calenté”, especificó la periodista.

Después contó de qué manera prosiguió el enfrentamiento. “El presidente me mandó un mensaje y me ha dicho: ‘Te va a regresar todo en contra’”” aseguró la periodista. Doman le preguntó si lo había vivido como una amenaza. “No lo sentí Fue fuerte. Pero ahora está todo saldado. Pero en ese instante comencé a tremer. Tuve terror. No se lo conté al padre de mi hija, ni a mi familia. Lo callé una semana. ¿Qué hago? Me censuro. Pero ahora está, saldado y terminado. Eso no significa que no se muestre el primer día de la semana y le lleve a cabo las críticas que le hago al gobierno”, concluyó.