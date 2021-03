Viviana Canosa estuvo invitada anoche a Los Mammones, programa que conduce Jey Mammón por la pantalla de América. En una charla super divertida y distendida, la periodista habló sobre su intimidad y se defendió de aquellos que la critican por la forma de impostar la voz cuando realiza algunas entrevistas.

Canosa explicó que no se debe a un “beboteo”, como suelen señalar quienes la cuestionan, sino que es consecuencia del cansancio. “Vos hablás siempre sensual2, le dijo Jey a la periodista de A24, para luego pedirle a su invitada que “le bebotee un poco”.

“Vos sabés que no. Dicen que yo beboteo, pero en realidad tengo la voz muy gastada. Un día Kari Cohen me dijo: ‘Vos tenías otra voz cuando eras pendeja’. Y claro, como se me va gastando la voz, a una determinada hora, hablo así, pero no es porque esté beboteando. Es porque no doy más”, sostuvo Canosa.

“Sabés hace cuánto no beboteo… hablo mucho durante todo el día”, enfatizó la conductora, que ante la pregunta del comediante aclaró que no se encuentra en pareja.

“¿Es verdad que te gusta el lenguaje explícito en el sexo?”, fue la pregunta del conductor, y Canosa respondió: “Sí, totalmente. Pero asqueroso, reventado. No sé si lo pido, pero lo doy. Y después, quiero que sea recíproco. Nunca me pasó de pedir y no tener, aunque no llego a la instancia de asustar”.