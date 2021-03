Decidió compartirlo en vivo enfrente de todos y cada uno de los televidentes. El recuerdo mucho más desgarrador se realizó que se encuentra en América televisión, mucho más exactamente en el software que conduce Guillermo Andino al lado de Soledad Fandiño, donde logró referencia a un nuevo aniversario del horrible atentado contra la Embajada de Israel. «Hechos que no tenemos la posibilidad de olvidar. En el momento en que pasan cosas que son verdaderamente impresionantes y escalofriantes, nos acordamos qué hacíamos y dónde estábamos», empezó diciendo.

«Pienso que este es la situacion del atentado a la Embajada de Israel, allí por el 17 de marzo, pero de 1992. Me pasó que se encontraba, como me ocurrió a lo largo de mi vida, en una redacción de otro canal. La primera impresión fue de no poder pensar lo que ocurría pues nos dábamos cuenta de que Argentina 29 años atrás ingresaba tristemente en la agenda del terrorismo en todo el mundo», contó el conductor.

«Turbados, muchas personas llorando. ¿Qué hicimos? Empleamos nuestras herramientas, estuvimos toda nuestras vidas atravesados por una cámara y un micrófono. Fuimos al sitio de los hechos, habitamos carne propia el horror y la desesperación que había conllevado este acto terrorista a 22 víctimas mortales y 242 personas lesiones», aseveró el marido de Carolina Prat claramente conmocionado.

La desesperación, los chillidos, los progenitores que llegaban, los hijos que clamaban por sus progenitores, por sus mamás, esos que trabajaban en la embajada. El caos que se había generado allí. Una embajada que desaparecía verdaderamente desde este suceso tan desgarrador. Esta efeméride donde se recuerda este primer atentado, por el hecho de que su no resolución llevó tristemente a que hubiese un segundo en 1994 que fue la sede de la Amia», apuntó.

«Quedémonos con este suceso especial y con un pedido muy particular, que en este marco en el que el día de hoy debemos trabajar y desplazarnos todos y cada uno de los días, hay un llamado que hacen desde la embajada de Israel, a fin de que no debemos olvidar que se prosigue pidiendo justicia, que el mal está intacto y que todos debemos formar parte para comprender qué pasó. Deseaba decirles esto por el hecho de que son 29 años en donde los argentinos contamos derecho a entender qué ocurrió en el atentado. Nuestro abrazo fraternal a todas y cada una la gente que perdieron a un hijo, a un padre, una madre, un hermano», sentenció.