Alejada de El Trece y Telefe, dos señales que la vieron crecer en su trayectoria televisiva, Florencia de la V mostró estar profundamente implicada en cuestiones de relevancia social. Sobre todo, en pos de los derechos de los sectores más vulnerados entre los que figuran minorías sexuales y los barrios postergados a lo largo y ancho de la región.Con este contexto de fondo, la actriz impresionó a más de uno con su crudo relato.

Sobre el tema de la pobreza y la desprotección de las personas en situación de calle, la famosa escribió unas palabras y las posteó en sus redes sociales: «Seguramente todxs estemos de acuerdo en que una de las necesidades básicas para la vida de cualquier ser humano es un techo o un hogar (como quieran llamarlo). Quizás a muchxs se nos haga difícil poder imaginar cómo debe ser vivir sin nada. Pensemos en esa situación en el sentido más literal».

«Suprimamos de la libreta de las necesidades básicas al servicio de internet o la adquisición de un celular. Hablemos de lo elemental, vislumbremos cómo es vivir sin una cama, un baño para cepillarnos los dientes o una ducha con agua caliente. Sobrellevar la cotidianeidad sin cocina con agua potable para lavar las verduras, sin mesa o sillas donde sentarse a tomar el mate cocido, sin pisos, sin techo o paredes, sin una ventana para ver la lluvia caer, sin una puerta y que lo único que detenga el frío sea una bolsa. Intentemos imaginar que en lugar de una casa, existe solo un árbol con paredes, limitado por un techo de trapos o telas y un piso de tierra», añadió.

«Esta es la realidad de M, un caso entre miles que desnuda las falencias de un Estado ausente hace años. En estos días, mucho se habló sobre la responsabilidad de esa madre al someter a la niña a una vida en esas condiciones, incluso algunos se han aventurado a opinar que una persona con adicciones debería renunciar a sus hijxs. (¿Me perdí las declaraciones de quienes denostaron a un padre ausente o nunca existieron?). También bajaron la ventanilla unxs cuantos para pronunciarse y decretaron que había sido un gesto de absoluta laxitud el de depositar la confianza en el sustractor», comentó la famosa sobre el caso que conmocionó a todos.

A modo de conclusión, Florencia manifestó: «Yo no conozco a la familia, no me nace el juicio sólido, implacable, moral, pero sobre todo, siento que poniendo el foco en la escena, se pierde la oportunidad de instalar la reflexión sobre el contexto. A mí, frente a este caso, más que certezas me surgieron preguntas. ¿Cuáles son los derechos de lxs niñxs en Argentina? ¿Qué derecho tangible tiene un niñx o adolescente en nuestro país? ¿Qué herramientas existen para que un niñx no viva en situación de calle? (sic)».