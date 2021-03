«Corte y Confección Famosos» continúa avanzando a paso firme en la pantalla de El Trece. Con la conducción de Andrea Politti, el reality de costura sigue dejando mucha tela para cortar en el mundo del espectáculo. Casualmente, hoy se produjo un histórico regreso al certamen de El Trece: Pachu Peña retornó en el repechaje tras ser eliminado hace dos semanas. De esta forma, se produjo la vuelta más esperada en el programa de Politti.

«Atención: no hay repechaje. Ustedes saben que los últimos que se fueron, Anita y Pachu, a los dos se les ofreció volver. ¿Quién habrá dicho que sí y quién habrá dicho que no? Así que a los dos últimos eliminados se les dio esta oportunidad, pero a partir de este momento no hay repechaje. Anita dijo que no quiere volver… ¡y adelante Pachu Peña!», comenzó diciendo Andrea Politti, dándole nuevamente la bienvenida al histórico humorista que brilló de la mano de Marcelo Tinelli.

«No me reía con nadie de estos, Pachu. Me faltaba el humor, la alegría, por favor. Gracias por haber aceptado nuevamente ingresar al taller”, agregó la conductora, muy conforme con la vuelta de Pachu Peña. A lo que el cómico le respondió: «Gracias por abrirme las puertas nuevamente, así que haré magia. Ojo que fui a tomar un curso y volví renovado», precisó el humorista, con sus chistes tan característicos. De esta forma, Pachu tendrá revancha en el certamen.

«Gracias a todos por el aguante y cariño. Abrazo enorme. Es solo un juego. Fui el peor», había dicho Pachu hace dos semanas en Twitter, tomándose con mucha calma su eliminación del reality de costura conducido por Andrea Politti. «Fue muy difícil, nos costó un montón», había expresado en primera instancia la integrante del jurado Verónica de la Canal, anunciando la eliminación del cómico. Si bien la decisión de los examinadores fue unánime, los jurados tuvieron que debatir muchísimo para ver quién debía ser eliminado del programa.

«Llegamos a la conclusión los tres juntos, pero lo que pasa es que las dos vidrieras tenían algo positivo y algo negativo. A los tres nos pasó lo mismo, ninguna estaba ni tan bien, ni tan mal. Y eso fue lo que nos costó un montón”, agregó por su parte Benito Fernández. Rápidamente, fue el turno de Andrea Politti de tomar la palabra: «Más allá de quien se quede y quien se vaya, porque después hay muchas emociones, a los dos gracias, a los dos», precisó la conductora en aquel momento. Por lo pronto, Pachu Peña está devuelta luego de un repechaje muy particular.