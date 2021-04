Fue verdaderamente fuerte lo que se vivió este miércoles en «Intrusos«, el período que llevan adelante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mediante la pantalla de América televisión. Fue entre los enormes amigos de Diego Maradona, Gabriel Bono, quien en vivo decidió disparar sin piedad contra Matías Morla, y además de esto, charló de la reacción de Claudia Villafañe frente a un atormentado pedido que lo implicaba al astro.

«Es el absoluto responsable, el primero, del abandono. Afirma que Claudia, las hijas, la familia, lo abandonaron, el primero que lo abandonó fue él. En el momento en que le es conveniente es el amigo, el manager, en el momento en que le es conveniente se lava las manos como Poncio Pilato. En este momento le es conveniente manchar. En lugar de limpiarse él, mancha a las mujeres. Semeja que tiene algo grave pues atacó a todas y cada una, de una manera muy berreta, con muy poca calle», lanzó.

«Hace responsable a Luque, era la multitud que trabajaba y que él tomó la resolución, alén de que Diego logre decir sí o no, él es quien los contrató. Pomargo es el cuñado, lo puso él, a la hermana la puso él. Entonces es responsable, no puede en este momento tirarle la culpa a Charly, que no lo conozco. En el momento en que Diego se murió Charly por el momento no se encontraba. En el momento en que lo corrieron, ¿por qué razón no logró todo cuanto debía realizar?», mantuvo Gabriel Buono.

«Afirma que Diego era un individuo dificultosa. Nosotros con un Diego difícil lo internamos un par de veces por fuerza con la familia, y con Verónica Ojeda en la última internación», mantuvo. Fue en ese instante, donde se refirió a una contestación clave de Claudia Villafañe. «Mencionó que se encontraba enamorado de Rocío, pero asimismo en los años que yo lo vi, padeció un montón por Claudia. A nosotros asimismo nos daba bronca muchas de las cosas que hacía. Diego le cantó un tema a Claudia en «La Noche del 10». Yo le solicité un montó de ocasiones a Claudia que volviese, me afirmaba ‘vos andas orate’. Ahora se encontraba. Padeció un montón.

«Lo escuché decir muchas tonterías. Mencionó que en el momento en que lo agarró a Diego no tenía un peso. Dejá de engañar para estimar limpiarte, pues no se limpia con nada. Diego fue a buscar a Víctor Stinfale, pero por la situación que vivía quedó este jóven, sin experiencia, sin nada. Le quedó grande estar a la vera de Maradona, se mareó, se creyó una celebrity. En el momento en que lo conoció Diego ahora se encontraba en Dubai, ahora había comenzado a facturar. Está deseando embarrar la cancha. Es todo patraña lo que dice», sentenció Buono.