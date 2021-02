«Polémica en el Bar» es un período de humor y actualidad que reúne a múltiples figuras del espectáculo, como Mariano Iúdica, Coco Sily, Chiche Gelblung, Horacio Cabak y Rocío Oliva. Los cronistas se hallaron después de que estallase el escándalo por el «vacunatorio VIP«. El tema encaró a 2 de los panelistas, Coco y Cabak. Coco Sily prácticamente se marcha a las manos con Horacio Cabak en «Polémica en el Bar».

Horacio interrumpió a Coco Sily en la mitad de una oración, pidiéndole que no metiese su ideología política en el tema. «Cada vacuna que le brindaron a un individuo que no era fundamental es una vacuna que puso bajo riesgo a un médico, a un camillero o a un abuelo. No es ideología, es los pies en el suelo. No politicemos la pandemia», ha dicho el modelo. El actor le respondió: «Horacio, no te grito por el hecho de que te deseo. No me dejaste finalizar».

«Me cargás a mí, jugando sucio, pues es feo lo que hacés, me cargás algo que comparto absolutamente con vos. No me dejaste finalizar. ¿Sabías de qué forma acababa mi oración? A fin de que mires, en el momento en que uno puede eludir la mala leche. ‘Alén de tu ideología o mi ideología, los 2 pensamos precisamente lo mismo en un montón de cosas’», le ha dicho Coco Sily. «Pero no me charles de ideología pues no tiene relación», insistió Cabak.

El actor lo dejó mudo con su contestación: «Lo que vos desees que se hable o que no se hable es una cuestión tuya. vengo al programa y hablo de lo que deseo charlar. Vos no me vas a marcar lo que puedo mencionar o no puedo mencionar. No iba a charlar de eso. Lo que te deseaba decir es que la ideología tuya, mía, de Chiche o de alguno, no tiene relación. Pues en el momento en que hay un acto de inmoralidad, de inhumanidad, es un acto criminal», ha dicho Coco.

«Ahí no hay ideologías. Era todo cuanto te deseaba decir. En este momento lo que digo es: hay un montón de cosas que se hicieron bien asimismo. No caigamos como locos arriba de todo por el hecho de que, por servirnos de un ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en el momento en que comenzó el plan de vacunación: ¿De qué manera fueron inscribiendo a la multitud? ¿De qué forma iba la multitud a vacunarse? Hay un montón de cosas que se estaban creando bien y se muestran 4 hijos de p…», ha dicho Coco Sily.