De la misma manera que otras celebridades como Claudia Villafañe, Analía Franchín o Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis fue parte de la primera temporada de «MasterChef Celebrity«. Además, condujo «Minuto para Ganar« junto a Marley. Todo esto después de haber pasado varios meses alejada de la televisión. «Voy tanteando»: Vicky Xipolitakis está buscando pareja.

Vicky es madre de Salvador, a quien tuvo con Javier Naselli, su exmarido. La vedette está pasando por un momento difícil, ya que está en medio de una batalla contra su ex en la Justicia. En diálogo con Vero Lozano, Vicky comentó que está abierta a encontrar una nueva pareja luego de esta traumática separación. Además, reveló un dato sobre sus pretendientes.

Vero intentó sacarle información sobre alguno de los hombres que le escriben para invitarla a salir. La griega no dio nombres. Pero confesó que hay personajes conocidos en televisión entre estos candidatos. «Yo soy muy positiva y doy gracias a Dios por la familia que tengo. Me escriben mucho pero, por la cuarentena, estuve encerrada con el bebé», contó.

«Recién ahora tuve que salir a la calle para trabajar. Me escribe mucha gente interesante pero no tuve la oportunidad de salir a conocer. Yo estoy en otra etapa de mi vida», dijo. Luego comentó: «Me quieren levantar y se escapan, por miedo. Ya aprendí que no hay que hablar. Pero son conocidos. Pasan por todo pero yo soy muy cauta. Digo ‘muchas gracias’ y voy tanteando».

«Hoy tengo un hijo. Ya va a llegar. Yo estoy abierta al amor. Para mí todos son distintos y todo en la vida pasa por algo. Lo último fue muy feo pero no me arrepiento porque me dejó a lo más hermoso, Salvador. Así que también estoy agradecida. Trato de que a mi hijo no le llegue nada malo y nunca lo voy a permitir. Así que tengo lo más hermoso», dijo Vicky Xipolitakis.