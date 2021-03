Más allá de que todos los días WhatsApp suma novedosas funcionalidades a su interfaz para sostener vigente su reinado, asimismo limita su empleo a numerosos teléfonos inteligentes por no tener los requerimientos precisos para su empleo. Esto se debe a la carencia de oportunidad de bajar su última versión. O sea lo va a ocurrir con numerosos modelos de la marca Apple este año.

Fb, la compañía dueña de la aplicación, anunció que la versión 2.21.50 de WhatsApp ahora está libre en la Aplicación Store para ser descargada de forma gratis. Esta actualización se identifica por ofrecer actualizaciones a los individuos en mensajes temporales, buscador de stickers y nuevos y modernos fondos de pantalla customizados, por ejemplo noticias.

Entre los requisitos de esta última versión para todos los que tengan iPhone es tener el S.O. iOS 10 o posterior. Así, quienes tengan uno previo no van a poder actualizar la aplicación y van a perder su ingreso. Por su parte, quienes tengan un móvil IPhone 4s o inferior tampoco van a poder actualizarlo en tanto que aguanta como máximo el iOS 9.3.6.

Esto no significa que de un instante a otro quienes no tengan instalada la última versión de la aplicación dejarán de poder ingresar a . No obstante, con el pasar de los años no van a poder entrar a las últimas funcionalidades y la aplicación va a dar inconvenientes. Por último, al enseñar continuas fallas, dejará de marchar.

Es esencial resaltar que, en el primer mes del verano, Apple presentará su nuevo S.O. iOS 15 y se estima que no esté libre desde el iPhone 6S Agregado y el primer SE. Por esto, para todos los que tengan teléfonos como el iPhone 4 están en un óptimo instante para ofrecer un enorme salto y mudar su terminal.