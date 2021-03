Esta noche el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comunicó en sus comunidades que denunciaron a su mujer, Soledad Quereilhac, por “hacerse pasar por gobernante pública”. En su descargo en las redes, el gobernante bonaerense apuntó contra el letrado vicepresidente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, a quien trató de “denunciador serial”. Por eso mismo, el letrado le respondió con un duro mensaje.

“Me acabo de enterar de que tres integrantes de la oposición, uno un denunciador serial (Yamil Santoro), y otro de diputado nacional (José Luis Patiño), presentaron una demanda contra mi mujer, Soledad Quereilhac”, expresó Kicillof vía Twitter. Santoro no se quedó mudo y le respondió: “Axel, que vivan cometiendo hechos de corrupción no me regresa un denunciador serial por denunciarlos”.

Tras ello, el opositor aseveró que “en verdad, pienso que fue un fallo no haberte puesto en la demanda”. En ese sentido, alertó que está “seguro” que el Gobernador bonaerense se encontraba “alerta no solo de esto sino más bien de todo el vacunatorio VIP que hay en la provincia”. Asimismo reanudó las expresiones del gobernante sobre el lawfare y criticó la administración de Kicillof en la Provincia.

“Bastante lawfare pero sería mejor que hagas bien tu laburo @Kicillofok (Axel Kicillof) y se dejen de jugar con vidas extrañas acreditando construcciones de corrupción”, concluyó Santoro desde sus comunidades. El líder de Republicanos Unidos asimismo alteró su biografía de Twitter y redactó: “Denunciador Serial de Corruptos según @Kicillofok”.

«No nos van a atemorizar»

Por su lado, el Gobernador manifestó que con la demanda a su mujer “se cierra de esta forma el triángulo del lawfare: Clarín, Comodoro Py y el macrismo. La demanda es un absurdo sin pies ni cabeza, como tantas otras”. Para finalizar, alertó: “Pierdan precaución, no nos van a atemorizar ni vamos a dejar de realizar lo que hacemos: vacunar, reconstruir y arrancar la provincia”.