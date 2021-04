Yanina Latorre hizo una fuerte revelación ante la mirada perpleja de sus compañeras de panel en Los ángeles de la mañana: estuvo a punto de tener un encuentro íntimo con Fede Bal.

Todo arrancó cuando Pía Shaw le preguntó a Latorre si el actor la odiaba. Automáticamente la mujer de Diego Latorre dijo que por el contrario Bal la “ama” y remató: “Estamos calientes”.

Fue entonces cuando Ángel de Brito acotó que estuvieron a punto de tener un romance y contratacó: “Casi tienen sexo, ¿qué los frenó?”. Entre risas Yanina lanzó: “¡Nos salvó mi cordura!” y todas se echaron a reír. “¿Tu cordura? Es la mejor respuesta que escuché”, dijo De Brito.

Entonces Latorre tuvo que dar explicaciones sobre lo ocurrido: “Perdón, perdón a todos. Pero si yo le doy un poco más Yo no soy fiel porque soy buena. Soy fiel porque soy cómoda”.

Queriendo saber más Pía Shaw preguntó hasta dónde llegó el afaire y Latorre agregó: “Alguna que otra vez hubo un chat, pero no fue hot porque eso a mí me la baja”.

“¿Te invitó a la pileta calentita?”, indagó Cinthia Fernández y Latorre dijo que no porque ella no es “tan fácil”. “Siempre tira alguna de ‘somos como un imposible’, y a mi eso me da más calentura”, se sinceró la rubia.