Una situación escandalosa es la que se vive ya hace numerosos días en este país, con relación a la vacunación VIP que reventó en los medios el pasado viernes. Entre los programas que prosiguió la situacion desde el comienzo, es el que conduce Alejandro Fantino por medio de la pantalla de América televisión. En este sentido, Marcela Tauro rompió el silencio y contó toda la realidad.

Esto sucedió en el momento en que su compañera, Cora Debarbieri charló de la compromiso de esas personas que admitieron recibir una vacuna que no le correspondía. Al escucharla, fue primero el periodista Eduardo Battaglia el responsable de salir a ofrecer su opinión. «Mi papá, mi tía y mi abuela saben que si no gestionaron la vacuna, no se la tienen la posibilidad de ofrecer”, aseveró el panelista sin filtros ni tapujos.

“¡Pero eso es en este momento!», disparó Marcela Tauro. «¡ no deseo ser hipócrita con la multitud! Pues poseemos permisos, sí ¡Los políticos y los cronistas contamos permisos!», mantuvo la periodista, entre las mucho más esenciales de todo el mundo del espectáculo nacional. “Hay entre los que está acusado, que afirma ‘que esperemos lo allanen, de este modo brincan todos y cada uno de los pedidos, aun de cronistas’”, aclaró Fantino.

Cabe rememorar que hace unos días atrás, el conductor se defendió después de ser que viene dentro a una lista de la vacunación vip. «Dije ‘habitual’…ahora pasé por múltiples de estas. Mi apellido y el de diferentes conocidos, cientos…no le di bola. Estupideces. Hasta el momento en que comienzo a recibir agresiones en las redes. Me comenzaron a insultar: ‘Basura, andas empleando las vacunas’, ‘Te me caíste de arriba’, ‘Te tenía como un óptimo tipo’. digo, ¿alguien puede opinar eso? Hasta el momento en que me percaté que sí, que esto se utiliza para los que se mandaron las cag… Lo tuvieron a Tinelli aclarando que no se había aplicado la vacuna, a mí asimismo», mantuvo.

«De estas tendrán mil, pues esto está explotando, por el hecho de que no acaba por un buen tiempo. no me pienso vacunar hasta el momento en que me toque. No la pasé mal con el coronavirus, pero tampoco es que me fumé un habano en la bañera mientras que se iba. Prosigo sin olfato, con cansancio. antes de soliciar un turno por izquierda, juro por la salud de mi madre que está viva, que quiero infectarme 177 ocasiones de Covid. Le tendré que tratar las 177 ocasiones. Charlé con unos cuantos colegas, pues había preocupación, bastante tienen la posibilidad de llegar a creerlo. Pues figuraba como no vacunado, pero como que me había anotado en la lista», aclaró.