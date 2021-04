El Desquiciado Montenegro pertence a los competidores de «MasterChef Celebrity 2«. En la día de ayer, el exbasquetbolista se realizó que se encuentra en elmiércoles de provecho, donde compitió contra Andrea Rincón, Cande Vetrano y Daniel Aráoz. En una gala donde el desafío propuesto por la producción consistía en elaborar «tapas», la tensión se apoderó del ámbito en el momento de la devolución.

El intérprete preparó una tostada con langostino, anchoa y morrón, otra con jamón crudo, queso azul y espárragos y, al final, una tostada de morcilla, pera y champignon. El primero en investigar el plato del Ido Montenegro fue Germán Martitegui, quien mientras que saboreaba la preparación cuestionaba la iniciativa que tenía el exbasquetbolista de las «tapas», al tiempo que le señalaba que entre las torradas se encontraba muy quemada.

«Te afirmaba pan, pan, pan, pues hay tantas cosas de ‘tapas’ que no llevan pan, que por ahí si te solicitan tres, lo destacado es utilizar un pan y otras cosas», ha dicho el chef primeramente. «Si no, en el momento en que comés tres panes, es un tanto cansador. Vamos a iniciar por los langostinos. Tiene mucha anchoa y es muy invasiva. No solo tapa el langostino, sino tenés que tomarte un vaso de agua o tomar algo. Si es algo costoso mejor, por el hecho de que le sirve al lugar de comidas», añadió Germán Martitegui.

Con un tono de humor, el Desquiciado Montenegro le preguntó: «¿Me contratás?». No obstante, la respuetsa del experto fue asoladora. «No, yo trato de no mentir a los clientes del servicio. Pero bueno, la que tiene los espárragos tiene bastantes elementos. Se aprecia bastante esfuerzo. Te marqué esas cosas pues son las que pienso que se tienen la posibilidad de progresar», delimitó Martitegui tras ese fuerte comentario.

Mientras, Donato de Santis lanzó: «Tengo una imagen que es como en las películas americanas, donde jovenes están en un estacionamiento tocando música, no tienen idea lo que hacen, pero la pasan bien. Rompen todo a nivel musical. Con ese entusiasmo, vos cocinaste. Tenés que oír bien la nota de los sabores. Uno sale de ‘tapeo’. Y aquí uno tras comer esto no tenemos la posibilidad de proceder a ningún lado, tendremos que tomar bastante, ja». Más allá de su esfuerzo, el Desquiciado Montenegro no tuvo una de sus mejores veladas en «MasterChef Celebrity 2«.